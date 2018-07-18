В Ростове задержаны сопредседатели движения «Солидарность»

18 июля в Ростове были задержаны сопредседатели движения «Солидарность» Ольга и Ирина Зенины

«На автобусной остановке без объяснения причин сопредседатели Ростовского отделения движения "Солидарность" сестры Ольга и Ирина Зенины задержаны полицией. Предлог — проверка документов. Активистки предъявили ксерокопия паспортов, что не устроило полицию», — рассказали в пресс-службе движения.

По словам активистки Елены Меньшениной, их отвезли в районный отдел полиции, где составляют протокол по ст. 20.33 — сотрудничество с нежелательной организацией, доказательство такого сотрудничества не предъявлено.

В полиции порталу Юга.ру оперативный комментарий получить не удалось.

«Солидарность» — общественно-политическое движение, которое заявляет о намерении объединить граждан, разделяющих ценности демократии, прав человека и критически настроенных по отношению к существующей власти. У его истоков стояли Борис Немцов, Гарри Каспаров, Илья Яшин и другие.