Замначальника Новороссийской таможни подозревают во взяточничестве

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении замначальника Новороссийской таможни, подозреваемого в получении взятки

По данным следствия, в ноябре 2017 года Новороссийская таможня заключила контракт на капремонт фасада здания учреждения с ООО «Обсидиан». Подрядчик приступил к выполнению работ в нарушение нескольких пунктов контракта, техдокументации и Правил по охране труда при работе на высоте.

«Подозреваемый, будучи осведомленным о допущенных нарушениях ООО "Обсидиан", договорился с директором фирмы, что за денежное вознаграждение не будет предъявлять требования по устранению выявленных нарушений, а также мер ответственности за неисполнение условий контракта», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в январе 2018 года подозреваемый получил взятку в сумме 350 тыс. рублей. При получении денежных средств был задержан сотрудниками УФСБ. Дело в отношении него возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).