Глава Старонижестеблиевской направил бюджет программы поддержки бизнеса на покос травы. Его оштрафовали на 20 тыс. рублей

Глава Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района Кубани осужден за нецелевое расходование бюджетных средств

Нарушение было выявлено в ходе проверки прокуратурой исполнения законодательства при реализации программ по развитию малого и среднего предпринимательства.

По данным ведомства, в Старонижестеблиевской программа поддержи субъектов МСП была принята, однако средства были израсходованы с нарушением.

«В нарушение положений Бюджетного кодекса РФ выделенные денежные средства израсходованы на несоответствующие целям данной программы мероприятия: покос сорной растительности на территории сельского поселения», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, не уточнив направленную на эти цели сумму.

В отношении главы поселения было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.14 КоАП РФ (Нецелевое расходования бюджетных средств). Суд постановил оштрафовать чиновника на 20 тыс. рублей.