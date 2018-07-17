Глава Старонижестеблиевской направил бюджет программы поддержки бизнеса на покос травы. Его оштрафовали на 20 тыс. рублей

Краснодарский край

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Глава Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района Кубани осужден за нецелевое расходование бюджетных средств

Нарушение было выявлено в ходе проверки прокуратурой исполнения законодательства при реализации программ по развитию малого и среднего предпринимательства.

По данным ведомства, в Старонижестеблиевской программа поддержи субъектов МСП была принята, однако средства были израсходованы с нарушением.

«В нарушение положений Бюджетного кодекса РФ выделенные денежные средства израсходованы на несоответствующие целям данной программы мероприятия: покос сорной растительности на территории сельского поселения», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, не уточнив направленную на эти цели сумму.

В отношении главы поселения было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.14 КоАП РФ (Нецелевое расходования бюджетных средств). Суд постановил оштрафовать чиновника на 20 тыс. рублей.

Красноармейский район Чиновники
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