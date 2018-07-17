На главу поселения в Тихорецком районе завели дело за махинации с топливной картой

Глава Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района Кубани попал под следствие за хищения средств бюджета с помощью топливной карты

Факт хищения был выявлен в ходе прокурорской проверки.

«В течение 2017 года с топливной карты, находящейся на балансе администрации Фастовецкого сельского поселения, осуществлялось систематическое списание топлива марки АИ-92, предназначенного для заправки служебного автомобиля. При этом ответственный за эксплуатацию служебного автомобиля глава поселения, фактически не используя автомобиль, вносил заведомо ложные сведения в путевые листы о пройденном на нем маршруте», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, в результате махинаций бюджету поселения причинен ущерб на сумму более 60 тыс. рублей.

По материалам проверки следственные органы возбудили в отношении чиновника уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Хищение чужого имущества с использованием служебного положения).