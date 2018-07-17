На главу поселения в Тихорецком районе завели дело за махинации с топливной картой

Краснодарский край

Распечатать

Глава Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района Кубани попал под следствие за хищения средств бюджета с помощью топливной карты

Факт хищения был выявлен в ходе прокурорской проверки.

«В течение 2017 года с топливной карты, находящейся на балансе администрации Фастовецкого сельского поселения, осуществлялось систематическое списание топлива марки АИ-92, предназначенного для заправки служебного автомобиля. При этом ответственный за эксплуатацию служебного автомобиля глава поселения, фактически не используя автомобиль, вносил заведомо ложные сведения в путевые листы о пройденном на нем маршруте», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, в результате махинаций бюджету поселения причинен ущерб на сумму более 60 тыс. рублей.

По материалам проверки следственные органы возбудили в отношении чиновника уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Хищение чужого имущества с использованием служебного положения).

Коррупция Тихорецкий район Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Замначальника Новороссийской таможни подозревают во взяточничестве
На Кубани в суд передано дело об отмывании 1,5 млрд рублей
В горах Кабардино-Балкарии пострадали три человека из разных тургрупп
Глава Старонижестеблиевской направил бюджет программы поддержки бизнеса на покос травы. Его оштрафовали на 20 тыс. рублей
На главу поселения в Тихорецком районе завели дело за махинации с топливной картой
Amnesty International призвала расследовать нападение на журналистов moloko plus в Краснодаре и вернуть изъятый тираж

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале