Размещали по принципу воинского эшелона: шесть человек на купе. МВД объяснило заполненный полицейскими поезд из Сочи

В ГУ МВД по Краснодарскому краю проводят проверку по факту появления в сети фотографий и видео, на котором сотрудники полиции возвращаются после ЧМ-2018 из Сочи

Изначально эта информация появилась в паблике «Типичный Краснодар», пост подписан аккаунтом, в котором нет ни одной записи или фотографии.

«Вот так вот МВД предоставляет места», — говорит человек, который снимает видео. На кадрах виден вагон, в проходе которого стоят и сидят люди, в том числе в полицейской форме. Также в кадр попадают несколько переполненных купе.

«Вот так сотрудники полиции возвращаются с командировки FIFA2018 из г. Сочи в г. Краснодар. Не открываются окна, не работает кондиционер, нехватка мест в вагонах. Отношение как к животным», — говорится в подписи под постом.

Фото и видео быстро распространились по сети, федеральные СМИ обратили на них внимание после того, как они были опубликованы в популярном паблике «Омбудсмен полиции». Этот же паблик написал, также ссылаясь на анонимный источник, что ситуация произошла якобы из-за того, что «один какой-то неустановленный полковник, ответственный за все это дело» «прокручивал пиастры на приобретении билетов». Позже появился еще один пост — с именем упомянутого полковника, однако никакой информации на сайте МВД о человеке с таким именем нет.

Днем 17 июля на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю появилось официальное заявление по поводу произошедшего.

«Информация, размещенная в социальных сетях, о недостаточном количестве мест в вагонах для сотрудников полиции, убывающих из города Сочи, не соответствует действительности. Вывод сводного отряда осуществляется в соответствии с графиком автобусами и железнодорожным транспортом. Количество мест в воинском эшелоне соответствует количеству убывающего личного состава. Более того, в вагонах предусмотрен резерв на 40 посадочных мест. В воинском эшелоне сотрудники полиции размещались из расчета 6 человек в одном купе. В вагонах предусмотрено сидячее размещение», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве назвали фото постановочными, так как в распоряжении пресс-службы появилось видео, «на котором видны пустые полки и полицейские, лежащие на полу».

«По факту появления в сети фото и видео материалов назначено проведение проверки, устанавливаются сотрудники, распространившие ложные фотографии», — добавили в МВД.

Позже «Фонтанке» в пресс-службе уточнили, что всего в поезде ехали 1200 сотрудников, количество посадочных мест составляло 1242. При этом верхние полки в рассадке не учитывались, занимать их не запрещалось, постельное белье не выдавалось, так как расстояние, которое им предстояло проехать — около 200 км или 5-6 часов («Фонтанка» пишет, что эшелон направлялся в Горячий Ключ).

По информации издания, вечером 17 июля из Сочи в Горячий Ключ отправится второй эшелон с полицейскими.

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак сообщил порталу Юга.ру, что жалоб от сотрудников полиции по поводу условий работы, в том числе связанной с ЧМ, не поступало. Ранее, по его словам, аппарат уполномоченного получал жалобы от полицейских, касающиеся получения жилья, пенсионного обеспечения и других льгот, по ним проводится разбирательство.