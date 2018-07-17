В Краснодаре запретят остановку на участке улицы Героя Яцкова

В Краснодаре на участке улицы Героя Яцкова изменится организация дорожного движения

С 3 августа на отрезке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков установят дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов пояснил, что такая пера призвана увеличить пропускную способность улицы Героя Яцкова.

«Ограничительные меры применяются для исключения стоянки транспорта на проезжей части улицы с высокой интенсивностью движения, в том числе маршрутного пассажирского транспорта», — сказал Архипов.

К 3 августа специалисты должны установить дорожные знаки «Остановка запрещена», а вместе с ними знаки дополнительной информации «Работает эвакуатор», передает пресс-служба администрации города.