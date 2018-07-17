В Краснодаре запретят остановку на участке улицы Героя Яцкова

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре на участке улицы Героя Яцкова изменится организация дорожного движения

С 3 августа на отрезке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков установят дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей.

Читайте также:

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов пояснил, что такая пера призвана увеличить пропускную способность улицы Героя Яцкова.

«Ограничительные меры применяются для исключения стоянки транспорта на проезжей части улицы с высокой интенсивностью движения, в том числе маршрутного пассажирского транспорта», — сказал Архипов.

К 3 августа специалисты должны установить дорожные знаки «Остановка запрещена», а вместе с ними знаки дополнительной информации «Работает эвакуатор», передает пресс-служба администрации города.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в начале июля в Краснодаре запретили остановку машин на участке 3-й Линии Нефтяников между Дальней и Строителей, а также на отрезке улицы Кутузова между Промышленной и Головатого.

С 20 июля стоянку и отсановку машин запретят на четной стороне улицы Старокубанской, а с 1 августа — на участке Новокузнечной от Базовской до Леваневского.

Дороги Краснодар Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре запретят остановку на участке улицы Героя Яцкова
В Дагестане бывшего замглавы минсельхоза подозревают в хищении 5,3 млн рублей
В вейк-парке в станице Новотитаровской состоится чемпионат края по кабельному вейкборду
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
Потерявшегося в Северной Осетии мальчика нашли живым
В Сочи фан-зону ЧМ-2018 демонтируют к концу июля

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале