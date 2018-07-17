В Краснодаре запретят остановку на участке улицы Героя Яцкова
В Краснодаре на участке улицы Героя Яцкова изменится организация дорожного движения
С 3 августа на отрезке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков установят дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов пояснил, что такая пера призвана увеличить пропускную способность улицы Героя Яцкова.
«Ограничительные меры применяются для исключения стоянки транспорта на проезжей части улицы с высокой интенсивностью движения, в том числе маршрутного пассажирского транспорта», — сказал Архипов.
К 3 августа специалисты должны установить дорожные знаки «Остановка запрещена», а вместе с ними знаки дополнительной информации «Работает эвакуатор», передает пресс-служба администрации города.
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С 20 июля стоянку и отсановку машин запретят на четной стороне улицы Старокубанской, а с 1 августа — на участке Новокузнечной от Базовской до Леваневского.
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