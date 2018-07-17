В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

В краевом центре в течение суток 18 июля ожидается ухудшение погоды

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 214-33-36 или 112.

В городе прогнозируют сильные дожди, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Напомним, 17 и 18 июля на Кубани будет действовать штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 м/с. Возможен резкий подъем уровня воды в реках. В Черном море высока вероятность возникновения смерчей.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Краснодаре прошел ливень, после которого оказались затопленными некоторые улицы. Спецслужбы занимались ликвидацией последствий стихии всю ночь. Утром продолжалась откачка воды в районе улицы Московской, где накануне пассажиров маршруток эвакуировали на лодке.