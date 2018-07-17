«ЕвроХим» проведет конкурс фотографий и постов в социальных сетях об интересных местах

Международная химическая компания «ЕвроХим» объявила конкурс фотографий и постов в социальных сетях об удивительных и легендарных местах

В нем могут принять участие сотрудники, члены их семей и жители городов, где расположены предприятия холдинга.

В пресс-службе компании сообщили, что истоки конкурса начинаются с общественного проекта по работе с культурным наследием «Ковдор — столица Гипербореи». По мифологическим материалам, Гиперборейская цивилизация существовала 20 тыс. лет назад на Арктическом материке в Северном Ледовитом океане. Предполагается, что нынешний Кольский полуостров — это уцелевшая часть Гипербореи. Ее географический центр находится в районе города Ковдор, в котором сейчас расположено одно из предприятий «ЕвроХима».

Отмечается, что в регионах, где есть предприятия «ЕвроХима», много необычных мест с большой историей, следов древних цивилизаций и памятников предыдущих эпох.

Для участия в конкурсе нужно найти в своем регионе археологические артефакты. Это могут быть древние сооружения, ландшафтные аномалии, археологические памятники, места силы. Затем их необходимо сфотографировать и опубликовать пост в любых социальных сетях: Facebook, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники», Instagram, Twitter. К записи нужно добавить хэштэг #КовдорСтолицаГипербореи. Ссылки на эти публикации просят присылать на электронную почту до 1 сентября 2018 года.

Итоги подведут 14 сентября. Участники, занявшие первое, второе и третье места, получат смартфоны iPhone. За четвертое и пятое места предусмотрены зеркальные фотоаппараты, за шестое-десятое места — внешний жесткий диск для хранения фотографий и видеозаписей.