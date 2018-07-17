Путин выделил Дагестану 200 млн рублей на покупку томографов

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев сообщил, что республика получит 200 млн рублей на покупку четырех компьютерных томографов

По словам Васильева, деньги направят из федерального бюджета. Ранее он обратился к Владимиру Путину и попросил выделить деньги на новое медицинское оборудование.

Глава республики сообщил, что Дагестан нуждается в компьютерных томографах. Это оборудование поможет уменьшить время ожидания пациентов с четырех месяцев до 20 дней.

«Вы только вдумайтесь: президент выделяет нам из резерва страны 200 млн рублей, а у одного из наших министров описано имущество на 1 млрд рублей. Есть над чем подумать», — цитирует Васильева РИА «Дагестан».