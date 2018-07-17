Путин выделил Дагестану 200 млн рублей на покупку томографов

Дагестан

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Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев сообщил, что республика получит 200 млн рублей на покупку четырех компьютерных томографов

По словам Васильева, деньги направят из федерального бюджета. Ранее он обратился к Владимиру Путину и попросил выделить деньги на новое медицинское оборудование.

Глава республики сообщил, что Дагестан нуждается в компьютерных томографах. Это оборудование поможет уменьшить время ожидания пациентов с четырех месяцев до 20 дней.

«Вы только вдумайтесь: президент выделяет нам из резерва страны 200 млн рублей, а у одного из наших министров описано имущество на 1 млрд рублей. Есть над чем подумать», — цитирует Васильева РИА «Дагестан».

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Как сообщали Юга.ру, 10 июля Путин провел рабочую встречу с Васильевым. Глава Дагестана отчитался перед главой государства о ходе исполнения поручений и рассказал о результатах антикоррупционной работы в регионе. 

В январе после проверок в Дагестане возбудили более 70 уголовных дел.

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