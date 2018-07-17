В Ставрополе на женщину завели дело после гибели внука от удара током

В Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении 56-летней женщины, которую подозревают в причинении смерти внуку по неосторожности

Несчастный случай произошел 30 июня. По предварительным данным, бабушка подключила к розетке неисправный удлинитель с оголенными проводами, чтобы включить водный насос. Шестилетний мальчик дотронулся до прибора рукой и погиб от удара током.

Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следователи провели судебные экспертизы и занимаются расследованием уголовного дела.

Как сообщали Юга.ру, 8 июля на Ставрополье годовалая девочка утонула в ванне.