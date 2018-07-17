В Краснодаре будут судить преступное сообщество, которое занималось обналичиванием денег

В Краснодаре СК завершил расследование уголовного дела в отношении шести человек, которых обвинили в незаконном обналичивании денег

По версии следствия, Иван Харламов организовал преступное сообщество, в которое вовлек своих знакомых. Все участники имели опыт работы в коммерческих организациях. Между членами сообщества была четкая иерархическая структура, функции распределяли между участниками, имелась общая материально-финансовая база. Фигуранты дела создали более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. С апреля 2015 года по май 2017 года преступники заработали более 35 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, Харламов в январе скрылся от следствия, нарушив условия содержания под домашним арестом. Сейчас он находится в федеральном розыске, в его отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.

В зависимости от роли каждого из участников сообщества они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации) и ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Уголовное дело в отношении женщины, выполнявшей роль бухгалтера и заключившей досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство и в настоящее время оно также направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.