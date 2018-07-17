В Ростове мужчина с ножом взял женщину в заложники

16 июля мужчина на улице в Ростове схватил женщину и приставил к ее горлу нож

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, по данным следствия, 16 июля подозреваемый подбежал на улице к ранее незнакомой ему 63-летней женщине, обхватил ее за плечо и приставив к горлу нож.

В течение некоторого времени он перемещался с женщиной по улице. На неоднократные уговоры отпустить потерпевшую злоумышленник не реагировал. На место прибыли сотрудники полиции, они применили оружие. Подозреваемый получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Женщина не пострадала.

По предварительным данныи, мужчина находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотических средств, оружия и боеприпасов, а также кражу.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека).