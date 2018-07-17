В Севастополе рабочие судоремонтного завода Минобороны выступили против повышения пенсионного возраста

В Севастополе рабочие 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Минобороны России написали обращение президенту и премьер-министру, в котором выразили несогласие с пенсионной реформой

Издание «Коммерсантъ» пишет со ссылкой на документ, что рабочие завода предлагают повысить пенсии за счет легализации теневой занятости, роста зарплат и справедливого налогообложения крупного бизнеса. По их мнению, такие меры помогут увеличить отчисления в пенсионный фонд.

Специалисты предприятия в своем обращении пояснили, что любые изменения в пенсионное законодательство нужно вносить после диалога с жителями. Рабочие потребовали от правительства отозвать проект пенсионной реформы.