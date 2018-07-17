В Севастополе рабочие судоремонтного завода Минобороны выступили против повышения пенсионного возраста

Крым, Вся Россия

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В Севастополе рабочие 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Минобороны России написали обращение президенту и премьер-министру, в котором выразили несогласие с пенсионной реформой

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Издание «Коммерсантъ» пишет со ссылкой на документ, что рабочие завода предлагают повысить пенсии за счет легализации теневой занятости, роста зарплат и справедливого налогообложения крупного бизнеса. По их мнению, такие меры помогут увеличить отчисления в пенсионный фонд.

Специалисты предприятия в своем обращении пояснили, что любые изменения в пенсионное законодательство нужно вносить после диалога с жителями. Рабочие потребовали от правительства отозвать проект пенсионной реформы.

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В середине июня в Госдуму внесли законопроект о повышении пенсионного возраста. Его суть в том, чтобы повысить возраст выхода на пенсию и установить его на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. 

Опросы общественного мнения в июне показали, что россияне не приветствуют инициативу повышения пенсионного возраста. Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% россиян относятся к возможной реформе негативно. Вместе с этим ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали снижение у населения уровня доверия к власти. 

Пенсии Севастополь

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