В Таганроге заключен под стражу подозреваемый в жестоком убийстве своей матери

Ростовская область

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Мужчина, который подозревается в жестоком убийстве своей 78-летней матери, заключен под стражу в Таганроге

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, в июне этого года 57-летний житель Таганрога нанес множественные удары по голове и телу своей матери, от которых она скончалась на месте происшествия.

Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело женщины и заявил в правоохранительные органы, что его мать исчезла. 12 июля местные жители обнаружили части тела женщины в пакетах на улице.

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность сына погибшей к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Подозреваемый заключен под стражу.

Ростов-на-Дону Убийство
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В Таганроге заключен под стражу подозреваемый в жестоком убийстве своей матери
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