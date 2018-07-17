В Таганроге заключен под стражу подозреваемый в жестоком убийстве своей матери

Мужчина, который подозревается в жестоком убийстве своей 78-летней матери, заключен под стражу в Таганроге

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, в июне этого года 57-летний житель Таганрога нанес множественные удары по голове и телу своей матери, от которых она скончалась на месте происшествия.

Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело женщины и заявил в правоохранительные органы, что его мать исчезла. 12 июля местные жители обнаружили части тела женщины в пакетах на улице.

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность сына погибшей к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Подозреваемый заключен под стражу.