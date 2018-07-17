На Крымском мосту ограничат движение из-за съемок клипа группы «Любэ»

Музыканты российский группы «Любэ» принимают участие в съемках клипа о Крымском мосте

«В этой песне мы признаемся в любви Крыму и мосту, который надежно связал полуостров с материком. Сейчас мы наблюдаем, как машины со всех регионов страны, судя по кодам регионов на номерных знаках, едут по этой дороге над проливом. Видим искренний восторг и радость людей. Такие чувства вызывает и масштаб самого моста, и единение двух берегов. Это состояние мы постараемся передать и сохранить в песне», — поделился солист группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Сейчас идет работа над записью видеоклипа. Участие в съемках принимают вокалист Николай Расторгуев и музыканты — клавишник и баянист Виталий Локтев, барабанщик Александр Ерохин и бэк-вокалист Алексей Кантур. Видео снимают на берегах и в акватории Керченского пролива, съемки завершатся 18 июля. Премьера клипа состоится в этом году.

Один из эпизодов снимают на фарватерном участке действующей автомобильной части моста, где потоки машин проезжают под сводами арки. Из-за съемок днем 18 июля движение по Крымскому мосту в определенные интервалы времени будет организовано по временной схеме — с возможными ограничениями движения в сторону Крыма, которые займут не больше трех минут примерно один раз в час, передает инфоцентр «Крымский мост».

Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по мосту через Керченский пролив открылось 15 мая. За час по нему проехали более 1,1 тыс. машин, а за 12 часов был побит абсолютный рекорд переправы — суммарно его пересекли более 14 тыс. транспортных средств. К началу июля по мосту проехали около 2 млн человек.