Суд обязал жителя Ростовской области удалить тату на руке

Ростовская область

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Жителя Пролетарска Ростовской области заставили убрать нацистскую татуировку

Как сообщает управление Федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области, в отношении жителя Пролетарска возбудили административное дело по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». 

«Он демонстрировал тату в присутствии общественности, чем нарушил норму Кодекса РФ об административных правонарушениях», — отметили в ведомстве.

Мужчина решение суда исполнил и заретушировал на руке татуировку. 

Суд
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