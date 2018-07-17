Суд обязал жителя Ростовской области удалить тату на руке

Жителя Пролетарска Ростовской области заставили убрать нацистскую татуировку

Как сообщает управление Федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области, в отношении жителя Пролетарска возбудили административное дело по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

«Он демонстрировал тату в присутствии общественности, чем нарушил норму Кодекса РФ об административных правонарушениях», — отметили в ведомстве.

Мужчина решение суда исполнил и заретушировал на руке татуировку.