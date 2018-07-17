Суд обязал жителя Ростовской области удалить тату на руке
Ростовская область Мария Строителева
Жителя Пролетарска Ростовской области заставили убрать нацистскую татуировку
Как сообщает управление Федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области, в отношении жителя Пролетарска возбудили административное дело по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».
«Он демонстрировал тату в присутствии общественности, чем нарушил норму Кодекса РФ об административных правонарушениях», — отметили в ведомстве.
Мужчина решение суда исполнил и заретушировал на руке татуировку.
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