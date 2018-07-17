В Адыгее установили штрафы для владельцев нелегальных аттракционов

Адыгея

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В Адыгее определили штрафные санкции в отношении тех, кто установит и будет использовать незарегистрированную аттракционную технику

Ранее в республике утвердили порядок регистрации аттракционов и осуществление надзора за эксплуатацией и техническим состоянием такой техники на территории республики. 16 июля на заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи установили административную ответственность за нарушение этого порядка, передает пресс-служба республиканского парламента.

Теперь эксплуатация незарегистрированной аттракционной техники, а также отсутствие талона-допуска влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 3 тыс. рублей, на должностных лиц — 5 тыс. рублей, на юридических лиц — 30 тыс. рублей. За повторное нарушение штрафы будут увеличивать.

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