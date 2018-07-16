Основатель Alibaba приехал в Усть-Лабинск в гости к Дерипаске

Основатель онлайн-ретейлера Alibaba и богатейший человек Азии Джек Ма приехал в гости к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в его родной город Усть-Лабинск

На опубликованном им фото Джек Ма позирует в футболке с надписью «Dog and Football Fan» с двумя собаками — в поддержу приютов «ПовоДОГ», которые открыл фонд Дерипаски «Вольное Дело». По словам бизнесмена, на снимке рядом с Джеком Ма «бурбуль Аида» и «хорта Зайка». Он добавил, что его фонд планирует открыть новые приюты сначала в Подмосковье, а потом в Красноярске, Иркутске и Абакане. «ПовоДОГ» уже несколько лет функционирует в Сочи.

РБК Краснодар со ссылкой на источник на рынке электронной коммерции пишет, что Ма приехал в Россию на ЧМ-2018 с частным визитом. Представитель Дерипаски и российский офис Alibaba отказались комментировать цели визита Ма в Россию и его возможную встречу с российским бизнесменом.

Джек Ма основал Alibaba Group в 1999 году. В настоящее время компания владеет несколькими торговыми интернет-площадками, в том числе AliExpress, TaoBao, Tmall, 1688.com, а также платёжной системой AliPay.