Основатель Alibaba приехал в Усть-Лабинск в гости к Дерипаске

Джек Ма, основатель Alibaba.com, с бурбулем Аидой и хортой Зайкой фотографируется сегодня в знак поддержки наших приютов ПовоДОГ. Кроме Сочи открываем на днях приют в Подмосковье, затем в Красноярске, Иркутске и Абакане. #поводог #povodog #jackma #povodog_fvd @povodog_fvd @alibaba.group

A post shared by Олег Дерипаска (@oleg.deripaska) on Jul 16, 2018 at 4:42am PDT