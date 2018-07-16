Планировка улиц Краснодара оказалась схожей с Сан-Франциско и Пекином

Журналист «Медузы» Султан Сулейманов сделал гистограммы российских городов в визуализации, которая отражает направления улиц

Сотрудник департамента городского и регионального планирования Калифорнийского университета в Беркли Джефф Боинг сравнил, насколько легко ориентироваться в разных городах мира. Исследователь сформировал гистограммы в виде компасов, на которые нанесены направления улиц в городе: чем больше улиц в том или ином направлении, тем длиннее линия.

Так, при сравнении городов США стало видно, что большинство улиц сформированы в строгом порядке — с севера на юг и с запада на восток, также они могут быть взаимно перпендикулярными. Боинг сделал набор гистограмм 25 крупных городов мира, в которых стало заметно разнообразие: в одних городах улицы почти строго идут в двух направлениях, в других заполнены почти все векторы, передает «Медуза».