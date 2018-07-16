Планировка улиц Краснодара оказалась схожей с Сан-Франциско и Пекином
Журналист «Медузы» Султан Сулейманов сделал гистограммы российских городов в визуализации, которая отражает направления улиц
Сотрудник департамента городского и регионального планирования Калифорнийского университета в Беркли Джефф Боинг сравнил, насколько легко ориентироваться в разных городах мира. Исследователь сформировал гистограммы в виде компасов, на которые нанесены направления улиц в городе: чем больше улиц в том или ином направлении, тем длиннее линия.
Так, при сравнении городов США стало видно, что большинство улиц сформированы в строгом порядке — с севера на юг и с запада на восток, также они могут быть взаимно перпендикулярными. Боинг сделал набор гистограмм 25 крупных городов мира, в которых стало заметно разнообразие: в одних городах улицы почти строго идут в двух направлениях, в других заполнены почти все векторы, передает «Медуза».
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Редактор рубрики «Шапито» издания «Медуза» Султан Сулейманов воспользовался программой Джеффа Боинга и сделал для портала Юга.ру гистограммы Краснодара, Ростова, Майкопа, Сочи, Ставрополя, Грозного и Махачкалы.
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