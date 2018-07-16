В Кавказском заповеднике открылись новые летние маршруты

В Кавказском заповеднике с 16 июля открылись новые летние эколого-туристические маршруты «Урочище Имеретинка» и «К Ачипсинским водопадам»

Маршрут к Имеретинским озерам начинается от кордона Закан в Карачаево-Черкесии и проходит по правому берегу реки Имеретинки. От туристической стоянки недалеко до озера Безмолвия — самого крупного в заповеднике.

Поход к Ачипсинским водопадам — один из популярных туристических маршрутов заповедника, наряду с традцаткой через приют Фишт и озеро Кардывач. Он начинается на Красной Поляне и предполагает трекинг по альпийским лугам вверх по течению реки Бешенки, через Круглую Поляну до озера Зеркального. Далее — вдоль восточного склона горы Ачишхо до истоков реки Ачипсе, где расположены Ачипсинские водопады.

«Пожалуйста, убирайте за собой мусор, а цветы и другие природные объекты собирайте только в виде фотографий. Не нужно "быть добрым" и оставлять остатки еды или газа на турстоянках. Такие клады находят медведи и другие животные, это для них опасно», — призвали туристов в заповеднике.

Как сообщали Юга.ру, в середине апреля в районе Красной Поляны из‑за теплой погоды досрочно открыли летний туристический сезон и запустили первые пешеходные маршруты.