МТС организовала единый многоканальный номер для обращений в МФЦ на Кубани

Российский телекоммуникационный оператор ПАО «МТС» обеспечил техническую организацию call-центра МФЦ по Краснодарскому краю

МТС предоставила услуги виртуальной АТС, организовав единый многоканальный номер для обработки любого количества входящих звонков. Теперь для обращения с вопросом или за консультацией в МФЦ достаточно одного телефонного номера. Звонки на него бесплатные, пояснили в пресс-службе компании.

Также для работы с обращениями в малых и отдаленных поселках края МФЦ подключила мобильный интернет 4G от МТС. Таким образом, система единого окна стала доступна жителям более чем 60 поселков Кубани.

«Мы рады, что государственные структуры активно начинают задействовать современные сервисы и технологии для выполнения своей работы и получения обратной связи. Это особенно важно там, где удаленность от районных центров препятствует быстрому и удобному решению вопросов. Мы рады быть полезными в сокращении этой дистанции и формировании новой комфортной инфраструктуры для работы с населением», — сказала директор МТС по работе с корпоративными клиентами в Краснодарском крае Елена Усенко.

Граждане могут задать вопросы и получить консультацию по телефону горячей линии: 8 (800) 250-05-49.