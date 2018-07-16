В Сочи отремонтируют детскую школу искусств, находящуюся в бывшей царской конюшне

Власти Сочи планируют отремонтировать детскую школу искусств, которая расположена в бывшей царской конюшне

В администрации курорта приняли решение сохранить учреждение культуры, в котором занималось около 500 детей.

«Первый этаж школы когда-то был царской конюшней. Поблизости был расположен дом управляющего царским имением графа Успенского и, соответственно, на этом месте располагалась конюшня», — сказала исполняющая обязанности директора школы Кристина Владычек.

Уточняется, что одна из основных проблем школы — это сырость и, как следствие, грибок, который разъедает стены и пол. По словам Владычек, нездоровый запах мешает ученикам и педагогам полноценно вести занятия. В кладке стен есть трещины, деревянные конструкции перекрытий второго этажа и лестничной клетки находятся в критическом состоянии.

К 1 октября в школе планируют провести капитальный ремонт, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.