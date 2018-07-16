В России домашние животные смогут ездить в поездах без хозяев

Краснодарский край, Вся Россия

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У россиян появилась возможность транспортировать домашних животных в поездах дальнего следования без сопровождения

С 16 июля можно будет оформить перевозку собак, кошек, птиц, черепах и маленьких теплокровных животных — хомяков, кроликов и морских свинок. 

Сервис будет работать в пилотном режиме в 13 поездах Федеральной пассажирской компании: Санкт-Петербург — Москва, Москва — Белгород, Казань — Санкт-Петербург, Иваново — Санкт-Петербург, Адлер — Москва, Волгоград — Москва, Самара — Москва, Челябинск — Москва, Омск — Новосибирск, Красноярск — Абакан, Иркутск — Улан-Удэ, Чита — Москва, Владивосток — Хабаровск.

Перевозку питомца можно оформить в специальных багажных кассах, заполнив заявление. Услуга будет стоить от 730 рублей.

Питомцев будут принимать для транспортировки в клетках, в которых они должны находиться во время всей поездки, за ними будут следить проводники пассажирских вагонов. Вместе с животным можно отправить конверт с сопроводительными документами — ветеринарным паспортом, метрикой и родословной.

Один человек может отправить не более трех клеток для перевозки животных. Одна клетка может весить до 75 кг. Подробные условия перевозки опубликованы на сайте ФПК.

Железная дорога Поезда Сочи Транспорт
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