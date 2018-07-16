В Крымске будут судить 14-летних подростков, напавших на ветерана Великой Отечественной войны

Прокуратура Крымска направила в суд уголовное дело по факту нападения на участницу Великой Отечественной войны

По версии следствия, в ночь с 21 на 22 апреля два 14-летних подростка решили обокрасть дом 88-летней пенсионерки — ветерана войны. Один из мальчиков остался на улице, чтобы наблюдать за обстановкой. Второй проник в дом женщины, чтобы похитить деньги и ценности.

В момент кражи женщина проснулась. Испугавшись, подросток напал на нее, прижал ее голову подушкой к постели, чем ограничил доступ кислорода к органам дыхания потерпевшей. После того как женщина перестала сопротивляться, молодой человек похитил 40 тыс. рублей и скрылся вместе с соучастником.

В результате оперативно-разыскных мероприятий указанные лица были установлены и задержаны. Органами предварительного расследования молодой человек, совершивший разбой, обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой с незаконным проникновением в жилище), его соучастник — по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направлено прокурором в Крымский районный суд.