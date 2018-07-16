Пропавшую в Таганроге беременную женщину нашли мертвой

Ростовская область

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15 июля в Таганроге пропала 31-летняя Мария Понарина, 16 июля ее нашли мертвой

Как писали Юга.ру, девушка вышла из дома 15 июля в 7:30 и больше не вернулась. Понарина была на пятом месяце беременности. 

Ее искали сутки. 16 июля поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» сообщил на своей странице «Вконтакте», что женщина погибла.

Обстоятельства ее смерти сейчас устанавливаются.

Пропавшие без вести
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