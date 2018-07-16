Под стадионом «Волгоград Арена» из-за ливня обвалилась земля

В Волгограде из-за обильных осадков 15 июля размыло насыпной склон возле стадиона «Волгоград Арена», построенный к чемпионату мира по футболу

Сам стадион не пострадал, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

Из-за ливня от «Волгоград Арены» к берегу Волги сошел оползень из глины и песка. Поток грязи затопил улицу и разрушил пешеходную дорожку.

Накануне вечером в Волгограде за несколько часов выпало 70 мм осадков, что является двухмесячной нормой. Ночью в городе ввели режим ЧС, сообщила пресс-служба областной администрации.

«Волгоград Арену» построили к чемпионату мира по футболу за 16 млрд рублей. Стадион принял четыре матча группового этапа мундиаля: Тунис — Англия (1:2), Нигерия — Исландия (2:0), Саудовская Аравия — Египет (2:1) и Япония — Польша (0:1). Арена вмещает 43 тыс. 713 зрителей. Планируется, что на ней будет выступать команда ФНЛ «Ротор», средняя посещаемость матчей которой в прошлом сезоне составила 3,6 тыс. человек.

На сайте «Ротора» сообщается, что клуб пока не договорился о выступлении на «Волгоград Арене», так как считает завышенной цену за проведение домашних матчей.