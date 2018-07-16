«Билайн» начал эксклюзивную продажу смартфонов Nokia на Кубани

Компании «ВымпелКом» и компания HMD Global объявили о старте продаж 4G-смартфона Nokia 1 эксклюзивно в магазинах «Билайн»

С 16 июля клиенты смогут приобрести смартфон Nokia 1, который будет представлен только в салонах и интернет-магазине «Билайн». В начале августа в розничной сети «Билайн» начнутся продажи смартфона Nokia 2.1.

Nokia 1 — это доступная модель с поддержкой технологии 4G, она ориентирована на людей, которые только начинают пользоваться смартфонами. У телефона 4,5-дюймовый экран, 1 гигабайт оперативной памяти, камеры на 5 и 2 мегапикселя, аккумулятор — 2150 мАч. Он работает на оперативной системе Android Oreo (версия Go) — специальной версии Android, оптимизированной под устройства с оперативной памятью 1 и менее гигабайт, а также обеспечивает комфортное использование приложений Google и потребляет меньше данных. Nokia 1 будет стоить 5 тыс. 990 рублей, смартфон доступен в красном и синем цветах.

В начале августа в собственных офисах продаж, а также в интернет-магазине «Билайн» появится еще одна новинка — Nokia 2.1. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, основной 8-мегапиксельной и фронтальной 5-мегапиксельной камерами. Комфорт при просмотре видеороликов дают фронтальные стерео-динамики и HD экран размером 5,5 дюйма, отметили в пресс-службе компании «Билайн». Обновленный чипсет Qualcomm Snapdragon 425 обеспечивает быстрое переключение между приложениями. Nokia 2.1 поставляется также с Android Oreo. Цена модели — 7 тыс. 990 рублей.

«Мы рады, что в наших магазинах клиенты могут не только подключить уникальные тарифы, получить специальные предложения, но и приобрести смартфоны, которые представлены только в собственной сети офисов продаж "Билайн", одной из самых больших розничных сетей в стране. А благодаря своим достоинствам смартфоны Nokia привлекут внимание пользователей по всей России», — сказал исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису «Билайн» Юрий Смагаринский.

«Стратегическое партнерство с "Билайн" является для HMD Global важным этапом усиления присутствия на российском рынке. Уверены, что потребители, приобретая новые смартфоны Nokia в офисах продаж "Билайн", по достоинству оценят возможности партнерской программы», — отметил глава представительства HMD в России и странах СНГ Алексей Зенков.

Все смартфоны Nokia продаются с чистой операционной системой Android без предустановленного программного обеспечения, оболочек и изменений пользовательского интерфейса, а также регулярно выпускаются обновления безопасности.

Подробную информацию можно получить на сайте «Билайн».

Nokia 1 и Nokia 2.1 можно будет приобрести только в салонах и интернет-магазине «Билайн», а также в фирменном интернет-магазине mobileshop.nokia.ru.