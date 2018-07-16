В Таганроге сутки ищут пропавшую беременную женщину

15 июля в Таганроге пропала 31-летняя Мария Понарина

Как сообщила подруга Понариной на своей странице «ВКонтакте», девушка вышла из дома в 7:30 и больше не вернулась. Понарина на пятом месяце беременности. Была одета в платье зеленого цвета, с собой была светлая сумка.

К поиску подключилась полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Родственники просят сообщать всю известную информацию о местонахождении женщины по телефонам: 8 (965) 387-03-82‬, 02 или 112.