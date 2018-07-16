В Ростове обманутые дольщики провели акцию «Усопшая совесть»

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону обманутые дольщики ЖК «Европейский» возложили цветы к порогу зданий правительства и прокуратуры

Как сообщает «Кавказский узел», 14 июля обманутые дольщики пришли к зданиям правительства и прокуратуры с табличками «Здесь покоится совесть чиновников». Они установили таблички на крыльце и возложили букеты цветов с траурными лентами.

«Бесконечные обещания, разговоры о принятии законов, которые решат проблему, ожидание экспертиз, поиск инвесторов. И эта ложь о ситуации с дольщиками в Ростовской области через губернатора передается президенту», — цитирует портал сообщение дольщиков.

Дольщики ЖК «Европейский» в Ростове неоднократно участвовали в акциях протеста, требуя предоставить им жилье или компенсацию за него. Жители отмечают, что уже прошел год, но мер по достройке никто не принимает. 

Как сообщали Юга.ру, Ростовская область — один из регионов с наибольшим числом проблемных домов. В начале июля в Ростове возбудили уголовное дело против застройщика из-за длительного строительства многоквартирного дома на проспекте Космонавтов.

Ранее дольщики устраивали флешмобписали письмо в космос и показывали трагикомедию по мотивам пьесы «Сказ про Федота-стрельца». В постановке они изображали в костюмах царя, вельмож и Бабы-яги губернатора области Василия Голубева и главу администрации Ростова Виталия Кушнарева.

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