Под Ростовом в ДТП с автобусом два человека погибли и еще 11 пострадали
Ростовская область Мария Строителева
В Азовском районе в ДТП погибли два человека, в том числе двухлетний ребенок. Еще 11 человек получили травмы
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что авария произошла утром 16 июля на 70-м километре трассы Азов — Староминская. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, который ехал по маршруту Азов — Елизаветовка.
В результате ДТП погибли два человека. По данным ТАСС, еще 11 человек пострадали.
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