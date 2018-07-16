Под Ростовом в ДТП с автобусом два человека погибли и еще 11 пострадали

Ростовская область

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В Азовском районе в ДТП погибли два человека, в том числе двухлетний ребенок. Еще 11 человек получили травмы

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что авария произошла утром 16 июля на 70-м километре трассы Азов — Староминская. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, который ехал по маршруту Азов — Елизаветовка.

В результате ДТП погибли два человека. По данным ТАСС, еще 11 человек пострадали.

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