В Дагестане спустя десять дней нашли тело подростка, погибшего во время селя

Дагестан

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В Гунибском районе Дагестана нашли тело подростка, который попал под сель

Юноша находился в машине во время селевого потока. Об обнаружении его тела «Интерфаксу» сообщили спасатели.

Селевой поток смыл машину 5 июля. В автомобиле находились еще женщина и ребенок, их тела нашли вскоре после ЧП. В поисках тела 18‑летнего парня задействовали более 500 человек.

МЧС
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