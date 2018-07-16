В Дагестане спустя десять дней нашли тело подростка, погибшего во время селя
Дагестан Маша Волобуева
В Гунибском районе Дагестана нашли тело подростка, который попал под сель
Юноша находился в машине во время селевого потока. Об обнаружении его тела «Интерфаксу» сообщили спасатели.
Селевой поток смыл машину 5 июля. В автомобиле находились еще женщина и ребенок, их тела нашли вскоре после ЧП. В поисках тела 18‑летнего парня задействовали более 500 человек.
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