Полиция возбудила дела в отношении выбежавших на футбольное поле активистов Pussy Riot

В МВД сообщили о том, что в отношении граждан, выбежавших на поле стадиона «Лужники», возбудили административные дела

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, дела возбуждены по ст. 20.31 (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и 17.12 (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов) КоАП РФ.

Как сообщали Юга.ру, четыре участника группы Pussy Riot 15 июля во время финального матча Франция — Хорватия выбежали на поле на стадионе «Лужники». Из-за этого игру прервали на несколько минут.

Своей акцией активисты требовали освободить всех политзаключенных, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не составлять уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО.

Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2 и стала чемпионом мира по футболу.