На Дону от удара молнии погибла беременная женщина
Ростовская область Оксана Васильченко
В Ростовской области начали доследственную проверку по факту гибели 25-летней местной жительницы
По предварительным данным, 14 июля в Шахтах во время грозы женщина и еще пять человек прятались под дерево. Через время в него ударила молния. Женщина погибла. Остальные получили травмы. Их госпитализировали.
Следователи осмотрели место происшествия. Назначена медицинская экспертиза. Обстоятельста происшествия устанавливают. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Уточняется, что женщина была беременная, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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