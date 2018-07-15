На Дону от удара молнии погибла беременная женщина

В Ростовской области начали доследственную проверку по факту гибели 25-летней местной жительницы

По предварительным данным, 14 июля в Шахтах во время грозы женщина и еще пять человек прятались под дерево. Через время в него ударила молния. Женщина погибла. Остальные получили травмы. Их госпитализировали.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначена медицинская экспертиза. Обстоятельста происшествия устанавливают. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Уточняется, что женщина была беременная, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.