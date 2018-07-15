В Сочинском национальном парке снесут незаконный поселок из 140 домов

В Сочи в горах Красной Поляны, на хребте Аишхо, снесут 140 домов, которые были построены самовольно

Дома находятся на землях Сочинского национального парка, которые являются особо охраняемой территорией. В 60-х годах прошлого века там были возведены временные шалаши пастухов. В дальнейшем их перестроили в дачи. В 2013 году хозяева домов пытались оформить свои объекты официально. Тогда частная компания «Триумф» заключила договор с прежним руководством парка. Планировалось, что для групп туристического маршрута «Аишхо» дома станут временным приютом. Однако впоследствии они стали постоянными строениями.

В мэрии пояснили, что в поселке есть запасы питьевой воды, которая идет в сочинские водозаборы. На этой территории антропогенная нагрузка запрещена законодательством, потому что может отрицательно повлиять на экологию.

Природоохранная прокуратура заинтересовалась ситуацией с возведением постоянных строений. Также проверку провели представители Роспироднадзора. На хребте Аишхо специалисты выявили многочисленные нарушения. В итоге ведомство вынесло решение о сносе домов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.