На Ставрополье пропала 32-летняя женщина

Ставропольский край

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В Георгиевске объявили в розыск 32-летнюю Ольгу Евдокимову

В полицию обратились родственники женщины. Они сообщили, что Ольга Евдокимова 13 июля ушла из дома до сих пор не вернулась. Женщина нуждается в медицинском лечении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Особые приметы — родинка на левой щеке. Рост — 155 см, худощавое телосложение, карие глаза.

Граждан, у которых есть информация о местонахождении пропавшей, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (87951) 352-63, 02 или 102 с мобильного телефона.

Полиция Пропавшие без вести Розыск людей
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