Начался период ночной видимости МКС над Россией

Жители России с 12 по 21 июля ночью смогут увидеть Международную космическую станцию

МКС после полуночи будет выглядеть как яркая быстро движущаяся звезда. Рассчитать время и траекторию полета станции можно на сайте, выбрав свое местоположение в правом верхнем углу, а на главной странице раздел «Cпутники-МКС».

МКС движется очень быстро и наблюдать за ней с помощью оптического прибора сложно. Невооруженным глазом при определенных условиях она хорошо видна и по яркости может сравниться с Юпитером и Венерой. Станция всегда движется с запада на восток и совершает виток за 1,5 часа. Ее становится видно с Земли, когда она отражает солнечный свет, как Луна, сообщает пресс-служба Московского планетария.

«Существует несколько простых рекомендаций для тех, кто хочет увидеть пролет МКС. В этом вам помогут специальные приложения на смартфонах, например МКС Детектор или ISS Spotter. Во время пролета нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом. Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца», — рассказал астрофизик, сотрудник Московского планетария Александр Перхняк.