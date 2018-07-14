В Краснодаре предложили провести конференцию по охране памятников архитектуры

В администрации Краснодара обсудили возможность проведения конференции по охране памятников

«По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Краснодаре ведется большая и многоплановая работа по сохранению памятников истории и культуры, их реставрации. Действуем совместно с общественностью, краеведами, экспертами, архитектурным сообществом. Это тем более важно, что делает Краснодар более привлекательным и интересным для туристов, что идет плюсом к экономике города», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Депутат Госдумы Наталья Костенко предложила накануне Дня города провести конференцию, на которой можно будет обсудить состояние городских памятников истории и культуры, их сохранение и реставрацию, а также лучший российский опыт в этом направлении.