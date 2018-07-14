В Краснодаре предложили провести конференцию по охране памятников архитектуры
В администрации Краснодара обсудили возможность проведения конференции по охране памятников
«По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Краснодаре ведется большая и многоплановая работа по сохранению памятников истории и культуры, их реставрации. Действуем совместно с общественностью, краеведами, экспертами, архитектурным сообществом. Это тем более важно, что делает Краснодар более привлекательным и интересным для туристов, что идет плюсом к экономике города», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
Депутат Госдумы Наталья Костенко предложила накануне Дня города провести конференцию, на которой можно будет обсудить состояние городских памятников истории и культуры, их сохранение и реставрацию, а также лучший российский опыт в этом направлении.
Читайте также:
На заседании в администрации обсудили изъятие Дома архитектора Косякина. Иск подготовлен и направлен в Октябрьский районный суд города. Готовится договор с арендатором дома купца Лихацкого, чтобы он мог приступить к реставрации. Первышов предложил следующее заседание рабочей группы посвятить именно этому памятнику с приглашением представителей компании-инвестора, которая займется в будущем реставрацией.
«Этот объект, вполне возможно, послужит примером — именно на нем мы отработаем алгоритм государственно-частного партнерства в этой сфере», — цитирует мэра пресс-служба администрации.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.