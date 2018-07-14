На Черноморском побережье ожидаются смерчи
Краснодарский край Маша Волобуева
Над Черным морем с 14 по 16 июля ожидаются смерчи
По данным МЧС, формирование смерчей ожидается на участке побережья от Анапы до Магри. Также вероятны дожди с грозой, градом и ветром 20-25 м/с.
На юго-восточной территории Краснодарского края в малых реках и водотоках бассейна Кубани возможен подъем уровня воды, сообщает РИА «Новости».
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