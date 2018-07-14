На Ставрополье восстановили подачу электроснабжения в Ясной Поляне

В селе Ясная Поляна Ставропольского края восстановили подачу электричества после урагана

Представитель краевого управления МЧС Олег Дегтярев рассказал, что электроснабжение населенного пункта восстановили к 21:00, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 13 июля в Ясной Поляне прошел ураган с ливнем. Без света остались 2 тыс. человек.