На Ставрополье восстановили подачу электроснабжения в Ясной Поляне

Ставропольский край

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В селе Ясная Поляна Ставропольского края восстановили подачу электричества после урагана

Представитель краевого управления МЧС Олег Дегтярев рассказал, что электроснабжение населенного пункта восстановили к 21:00, сообщает «Интерфакс».  

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 13 июля в Ясной Поляне прошел ураган с ливнем. Без света остались 2 тыс. человек.

МЧС Энергетика
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