В Краснодаре пройдет первая выставка фоторабот добровольцев «Останови огонь»

Краснодарский край

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С 31 июля по 8 августа в Краснодаре пройдет первая всероссийская выставка «Останови огонь», созданная добровольцами из разных регионов страны

На выставке представлены фотографии, сделанные пожарными добровольцами в 2017–2018 годах, короткометражные фильмы о пожарах и пожарных волонтерах. На интерактивной части выставки можно будет познакомиться с приемами работы пожарных, побывать на торфяном пожаре в виртуальной реальности и посмотреть на горящий лес с угла зрения маленького лесного зверька. 

Выставка пройдет в Краснодарском краевом выставочном зале. Вход бесплатный.

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После Краснодара выставка проедет 20 тыс. километров по регионам Сибири и Дальнего Востока и будет показана в Петербурге и Москве, затем вернется в Краснодарский край и разместится на территории Всероссийского детского центра «Орленок» в рамках детской пожарно-технической выставки. Во регионах, где она будет выставка, работают группы добровольцев, которые занимаются проблемой природных пожаров, в том числе и тушением. 

Мероприятие проводится в рамках федеральной информационной кампании «Останови огонь», она также приурочена к Году добровольца. Цель кампании- сократить количество поджогов и случаев безответственного обращения с огнем на природе, снизить количество пожаров в России.

Волонтеры Искусство Пожары Фотография
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В Краснодаре пройдет первая выставка фоторабот добровольцев «Останови огонь»
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