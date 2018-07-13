Движение на трассе в Приэльбрусье восстановлено

Дорожники восстановили движение на трассе А-158 в Кабардино-Балкарии, где селевой поток заблокировал движение на 200-метровом участке

«В 10:20 федеральные дорожники подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Кавказ" восстановили движение у Поляны нарзанов», — сообщили в пресс-службе учреждения.

Расчистка оставшейся грязевой массы продолжается, к работам привлечены 15 единиц техники и 20 человек персонала. Все работы планируется завершить в течение сегодняшнего дня.

Как сообщали Юга.ру, около 5 часов утра 13 июля на восстановленную после паводка дорогу Прохладный — Азау сошел сель. Движение на 97-м километре трассы было заблокировано.