Движение на трассе в Приэльбрусье восстановлено
Дорожники восстановили движение на трассе А-158 в Кабардино-Балкарии, где селевой поток заблокировал движение на 200-метровом участке
«В 10:20 федеральные дорожники подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Кавказ" восстановили движение у Поляны нарзанов», — сообщили в пресс-службе учреждения.
Расчистка оставшейся грязевой массы продолжается, к работам привлечены 15 единиц техники и 20 человек персонала. Все работы планируется завершить в течение сегодняшнего дня.
Как сообщали Юга.ру, около 5 часов утра 13 июля на восстановленную после паводка дорогу Прохладный — Азау сошел сель. Движение на 97-м километре трассы было заблокировано.
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