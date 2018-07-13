В Чечне министр посоветовал открыто вступать в многоженство

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров призвал честно признаваться о вторых женах

Не так давно во многих СМИ появилась информация о том, что чеченских полицейских обязали найти вторых жен в течение месяца. За неисполнение требования сотрудникам грозит увольнение. Издания ссылались на распространенное в WhatsApp сообщение неизвестного автора. МВД Чечни опровергли эту информацию, пишут «РИА» Новости.

Позже в эфире «Дождя» министр Чечни тоже опроверг информацию и назвал сообщение обыкновенной шуткой.

«Мы говорим о том, что не нужно лицемерить. Если есть надобность в том, чтобы рядом с вами была еще одна женщина помимо законной жены, то делайте это честно и открыто. Мужчины все равно будут жениться на второй, третьей и четвертой», — сказал Умаров.