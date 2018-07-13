В Чечне министр посоветовал открыто вступать в многоженство

Чечня

Распечатать

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров призвал честно признаваться о вторых женах

Не так давно во многих СМИ появилась информация о том, что чеченских полицейских обязали найти вторых жен в течение месяца. За неисполнение требования сотрудникам грозит увольнение. Издания ссылались на распространенное в WhatsApp сообщение неизвестного автора. МВД Чечни опровергли эту информацию, пишут «РИА» Новости.

Позже в эфире «Дождя» министр Чечни тоже опроверг информацию и назвал сообщение обыкновенной шуткой.

«Мы говорим о том, что не нужно лицемерить. Если есть надобность в том, чтобы рядом с вами была еще одна женщина помимо законной жены, то делайте это честно и открыто. Мужчины все равно будут жениться на второй, третьей и четвертой», — сказал Умаров.

Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре электричество в районе Ростовского шоссе пообещали дать вечером 13 июля
Долуда: Я пока не готов принимать женщин в Кубанское казачье войско
В Чечне министр посоветовал открыто вступать в многоженство
В Краснодаре на GEEK PICNIC выступят «Наадя», Mujuice и Pompeya
В Анапе отремонтируют 44 дороги
Атаман Кубанского казачьего войска: Пенсионный возраст надо поднимать

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале