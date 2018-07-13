В Краснодаре на один вечер изменят шесть трамвайных маршрутов

В Краснодаре 17 июля трамваи № 2, 3, 6, 7, 11, 21 в ночные часы будут ходить по измененным маршрутам

В мэрии пояснили, что это связано с ремонтом стрелочного перевода на пересечении улиц Калинина и Каляева. Трамваи будут заканчивать рабочий день раньше, чтобы попасть в депо до начала дорожных работ.

На маршруте № 2 трамваи отправятся в Западное депо от улицы Индустриальной в 21:50, от Декабристов — в 22:10. Последние вагоны по обычному маршруту проследуют от Индустриальной в 21:29, от Декабристов — в 21:54.

Трамваи маршрута № 3 поедут от Западного депо до ж/д вокзала Краснодар-1 в 21:45. Последние вагоны по обычному маршруту проследуют от Западного депов в 21:31, от улицы Декабристов — в 22:22.

На маршруте № 6 трамваи будут ехать от Юбилейного микрорайона до ж/д вокзала Краснодар-1 с 21:45. По обычному маршруту последние трамваи проследуют из Юбилейного в 21:23, от улицы Димитрова — в 22:22.

Трамваи маршрута № 7 проследуют от Западного депо до Юбилейного микрорайона с 21:45. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся от Западного депо в 21:26, от улицы Димитрова — в 22:15.

По маршруту № 11 трамваи будут следовать из Юбилейного микрорайона в Западное депо в 22:00. Последние трамваи поедут из Юбилейного микрорайона в 21:51, от ж/д вокзала Краснодар-1 — в 22:30.

Трамваи маршрута № 21 поедут из Юбилейного микрорайона в Западное депо в 21:50. Последние вагоны по обычному маршруту из Юбилейного микрорайона отправятся в 21:36, от улицы Солнечной — в 22:29.

Жителей попросили быть внимательными и корректировать удобные маршруты для поездок, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.