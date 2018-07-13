Самолет из Краснодара в Новосибирск задержали почти на сутки

Из-за поломки самолета авиакомпании «Якутия» 12 июля пассажиры не смогли вовремя вылететь в Новосибирск

По расписанию самолет должен был вылететь в 20:20 из аэропорта «Пашковский» в аэропрт «Толмачево», но люди до сих пор остаются в ожидании рейса.

«Самолет из Краснодара пойдет именно тот, который там стоит. Сейчас должны доставить запчасти из Москвы, его починят, и он полетит. Более точная информация будет позже. Была поломка. Сколько человек было на борту, сказать не можем, они летят не из Новосибирска, поэтому нет такой информации. Вот такая вышла у нас оказия», — сообщили корреспонденту «НГС. Новости» в официальном представительстве авиакомпании «Якутия» в Новосибирске.

По информации с официального сайта краснодарского аэропорта, вылет запланирован сегодня в 16:30.