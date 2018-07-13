Главу ОГИБДД на Ставрополье разыскивает полиция из-за подозрений в помощи пьяному другу

Ставропольский край

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Начальника ГИБДД Новоалександровского округа Ставропольского края подозревают в превышении должностных полномочий

В марте 2016 года сотрудники остановили на дороге автомобиль, за рулем которого находился пьяный местный житель. После телефонного звонка своему знакомому мужчину отпустили.

«Водитель, пытаясь уклониться от административной ответственности, позвонил начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по Новоалександровскому району Алексею Кондрашову. В ходе телефонного разговора подозреваемый дал указание подчиненным сотрудникам отпустить нарушителя без составления протокола», — сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Против сотрудника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Полиция Превышение полномочий
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