Краснодарские врачи вернули зрение ослепшей женщине

Офтальмологи в Краснодаре спасли зрение женщине, которая считалась необратимо ослепшей

В краевую клиническую больницу № 1 обратилась 53-летняя жительница Приморско-Ахтарского района. Полгода назад она резко потеряла зрение после перенесенной гипертонической болезни. Ведущие офтальмологические клиники России так и не смогли установить точную причину заболевания.

Обследование показало, что шесть месяцев назад у женщины произошло осложнение и, как следствие, — геморрагический инсульт в области лобных долей головного мозга, о котором женщина не знала. Из-за повышения внутричерепного давления кровь прошла через зрительные нервы и заполнила внутриглазное содержимое глаз. Это вызвало их полное поражение и развитие катаракты.

Сначала врачам пришлось стабилизировать артериальное давление женщины. После этого офтальмологи клиники провели серию многочасовых вмешательств по очереди в оба глаза — через бесшовные микроразрезы врачи удалили кровяные сгустки из полости глаз, провели лазерную обработку пораженных отделов сетчатки, с помощью ультразвука заменили помутневшие хрусталики на искусственные, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.

Операция прошла успешно, женщине полностью восстановили зрение.