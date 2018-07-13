Украинского диверсанта осудили на восемь лет за подготовку терактов в Крыму

Верховный суд Крыма 13 июля вынес приговор жителю Украины Евгению Панову, которого признали виновным в подготовке терактов в республике в 2016 году

Его обвиняли по статьям «Подготовка диверсий, в том числе в составе организованной группы», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ».

Панов своей вины не признал. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима, сообщает РИА «Новости».