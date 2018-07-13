Украинского диверсанта осудили на восемь лет за подготовку терактов в Крыму
Верховный суд Крыма 13 июля вынес приговор жителю Украины Евгению Панову, которого признали виновным в подготовке терактов в республике в 2016 году
Его обвиняли по статьям «Подготовка диверсий, в том числе в составе организованной группы», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ».
Панов своей вины не признал. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима, сообщает РИА «Новости».
Как сообщали Юга.ру, 10 августа 2016 года ФСБ России сообщила о предотвращении в Крыму теракта, который готовило ГУР Минобороны Украины, и о нескольких попытках прорыва группы диверсантов. В ходе вооруженных столкновений погибли двое российских военных. Диверсанты были задержаны, ими оказались жители Украины и России. Среди них был житель Запорожской области, сотрудник ГУР Минобороны Украины Евгений Панов.
Диверсанты на допросе рассказали, что теракты в Крыму были спланированы в Министерстве обороны Украины. Целями были паромная переправа, нефтебаза и химзавод.
Президент России Владимир Путин после произошедшего обвинил Украину в открытом проявлении террора.
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