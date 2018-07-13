На Ставрополье в парке на ребенка наехал детский паровозик. Мальчик получил травмы

Ставропольский край

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В Кисловодске следователи начали проверку по факту травмирования ребенка на аттракционе

Ранее на одном из сайтов местного телеканала появилась информация, что в городском парке детский паровозик наехал задним колесом на ребенка. Мальчик получил травмы, его доставили в больницу.

По факту организовали доследственную проверку. Устанавливают обстоятельства случившегося. Отмечается, что граждане, причастные к инциденту, могут понести уголовную ответственность. После проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Дети Кисловодск Следственный комитет
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На Ставрополье в парке на ребенка наехал детский паровозик. Мальчик получил травмы

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