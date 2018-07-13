В выходные на Кубани прогнозируют дожди и жару до 35 °С

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 14 и 15 июля

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные местами по краю будет идти кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь с градом.

Ночные температуры — 19-24 °С, днем 14 июля ожидается 30-35 °С, 15 июля жара немного спадет — 28-33 °С. Ветер 4-9 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы могут достигать 12-17 м/с.

На Черноморском побережье пройдет кратковременный дождь, гроза. В воскресенье местами возможны сильные осадки. Температура ночью 20-25 °С, днем 25-30 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, при грозе по северу побережья усиление до 15-20 м/с.

Температура морской воды в Темрюке, Ейске, Приморско-Ахтарске, Туапсе и Сочи — 27-28 °C, в Новороссийске и Геленджике — 26 °C, в Анапе — 23 °C.