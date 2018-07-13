На Ставрополье более 2 тыс. человек остались без света из-за урагана и дождя

Ставропольский край

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В поселке Ясная Поляна Предгорного района Ставропольского края в ночь на 13 июля прошел ураган с ливнем

Ветер повалил деревья и порвал провода, пострадали газовые трубы. Без электричества остался весь поселок — около 2 тыс. жителей. Частично нет света поселке Юца, обесточен ряд домов в станице Ессентукской.

Аварийные службы ведут восстановительные работы, сообщает ТАСС.

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